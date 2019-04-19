Месси признан лучшим игроком недели в Лиге чемпионов

УЕФА признал нападающего "Барселоны" Лионеля Месси лучшим футболистом Лиги чемпионов на этой неделе. В голосовании он обошел форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, нападающего "Ливерпуля" Роберто Фирмину и защитника "Аякса" Маттейса де Лигта.



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Месси в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов против "Манчестер Юнайтед" сделал дубль. Его команда дважды обыграла соперника - 1:0, 3:0.

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В полуфинале "Барселона" сыграет с "Ливерпулем". В другой паре за путевку в финал поспорят "Тоттенхэм" и "Аякс".