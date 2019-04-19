"Динамо" анонсировало матч с "Крыльями" песнями Цоя в исполнении хора. Видео

Пресс-служба "Динамо" представила анонс матча 24-го тура против "Крыльев Советов" под песни Виктора Цоя. Игра состоится 20 апреля на стадионе в Химках.



Динамо - Крылья Советов. Анонс матча

В видеоролике, размещенном на Youtube, хор исполняет две песни Цоя - "Сутк" и "Место для шага вперед". Тем самым бело-голубые сделали отсыл к тому, что фанаты команды ранее разрисовали стену Цоя.

Болельщики перед матчем с "Краснодаром" написали на стене фразу из песни артиста "Перемен требуют наши сердца", а буква "д" была выполнена в виде динамовской эмблемы.