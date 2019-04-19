Адвокат утверждает, что Мамаев "просто хотел защитить подругу"

В Пресненском суде Москвы продолжается рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В начале заседания слово взяли адвокаты, которые попытались объяснить мотивы подсудимых.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:30

Ваячеслав Барик, адвокат Кирилла Кокорина, высказал свое мнение по поводу конфликта компании с водителем Виталием Соловчуком у клуба "Эгоист". По его словам, зачинщиком здесь выступил сам потерпевший, который оскорбил одну из девушек, севшую к нему в машину.

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По его словам, Мамаев вывел девушку из машины, а та сказала, что Соловчук оскорбил ее. "Мамаев понял, что ее оскорбили. Захотел восстановить справедливость. Никаких хулиганских побуждений не было", - утверждает Барик.

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Ранее водитель Соловчук дал свои показания, в которых утверждал, что не оскорблял девушку и не говорил ничего в адрес футболистов. Свидетели со стороны Кокорина и Мамаева утверждают, что Соловчук назвал их "петухами".

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Допрос свидетелей по этому делу продолжится сегодня. Запланировано, что свои показания дадут пять человек.