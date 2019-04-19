В Амурской области 17-летний подросток зарезал тренера по каратэ

В Белогорске Амурской области убит тренер 24-летний тренер по каратэ Сергей Иванов. Вечером 17 апреля он выходил из спортивного клуба "Олимпия", закрывал двери и в это время получил несколько ножевых ранений, сообщает "Амур.инфо".



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Иванов был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь - от полученных ран он скончался. Информацию подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области. Полиция задержала 17-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления.

У погибшего тренера осталась мать и младшие брат и сестра. В спортклубе "Олимпия" отметили, что Иванов был доброжелательным молодым человеком и никогда не вступал в конфликты с окружающими.