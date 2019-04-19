В Амурской области 17-летний подросток зарезал тренера по каратэ

В Белогорске Амурской области убит тренер 24-летний тренер по каратэ Сергей Иванов. Вечером 17 апреля он выходил из спортивного клуба "Олимпия", закрывал двери и в это время получил несколько ножевых ранений, сообщает "Амур.инфо".
Иванов был доставлен в больницу, но врачи не смогли спасти его жизнь - от полученных ран он скончался. Информацию подтвердили в Следственном управлении СК РФ по Амурской области. Полиция задержала 17-летнего подростка, которого подозревают в совершении преступления.
У погибшего тренера осталась мать и младшие брат и сестра. В спортклубе "Олимпия" отметили, что Иванов был доброжелательным молодым человеком и никогда не вступал в конфликты с окружающими.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.