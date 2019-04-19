Шесть хоккеистов из НХЛ приедут в сборную России до конца апреля

Вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг сообщил, когда игроки из НХЛ приедут в сборную России для подготовки к чемпионату мира-2019. ФХР получила согласие от шести игроков.



Игроки НХЛ провели тренировку для начинающих хоккеистов / Новости от 06.01.2019 17:43

Форвард "Лос-Анджелеса" Илья Ковальчук присоединится к команде 22 апреля. Игроки "Тампы-Бэй" Никита Кучеров и Михаил Сергачев, нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин и форвард "Чикаго" Артем Анисимов — до 27 апреля. Вратарь "Тампы" Андрей Василевский приедет 28 апреля.

Юниорская сборная России по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира

В четверг сборная России провела первый контрольный матч против команды Швейцарии в Сочи — 5:2. Первую игру на чемпионате мира-2019 в Словакии Россия проведет 10 мая против Норвегии. Также россияне сыграют с Австрией (12 мая), Чехией (13 мая), Италией (15 мая), Латвией (18 мая), Швейцарией (19 мая) и Швецией (21 мая).

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Из группы в плей-офф выйдут четыре команды. Четвертьфиналы состоятся 23 мая, полуфиналы — 25 мая, финал — 26 мая.