Американцы 29 раз проверяли Хабиба Нурмагомедова на допинг

Боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов сообщил, что к нему снова пришли допинг-офицеры. На запрещенные вещества россиянина проверяет американское антидопинговое агентство (USADA).



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"USADA с утра пришли. В 29-й раз уже", - сообщил Нурмагомедов в Instagram.

Нурмагомедов провел 27 поединков в смешанных единоборствах, в которых одержал 27 побед. С 2008 по 2011 год он выступал на территории России и Украины. Первый бой в США провел турнире UFC в Нэшвилле в январе 2012 года.

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В самом известном промоушене смешанных единоборств Хабиб провел 11 боев. В поединке с Элом Яквинтой он завоевал чемпионский пояс UFC, а защитил его в бою с Конорм Макгрегором в октябре 2018 года.

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После боя Хабиб устроил драку на трибунах с командой Макгрегора. За это был дисквалифицирован на девять месяцев. Следующий бой проведет 7 сентября этого года, его соперником должен стать обладатель временного пояса Дастин Порье.