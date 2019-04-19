Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии для мирового бренда спортивной одежды Puma. Девушка выложила фотографии в своем Instagram.
Болельщики фигуристки позитивно оценили фотографии Заигтовой. Некоторые даже привели ее в пример Евгении Медведевой, которая в четверг опубликовала провокационный снимок.
Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда
"Ни грамма пошлости! Не то, что некоторые, уже розовое порно снимают, дабы удерживать внимание", - написал в комментариях один из фанатов Алины.
Медведева выложила в Instagram снимок в своем новом розовом наряде. Костюм получился настолько откровенным, что болельщики сравнили ее с актрисой фильмов для взрослых.
Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. На той Олимпиаде Алина опередила Евгению Медведеву.
Источник фото: Instagram
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Ученые из Института солнечно-земной физики обнаружили новый маневрирующий спутник с помощью телескопа АЗТ-33ИК Саянской обсерватории.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Около 70% жителей России положительно оценивают историческую роль Иосифа Сталина. Уровень одобрения достиг максимального показателя за все годы исследований.
Порошенко и Зеленский не намерены дебатировать на стадионе, а украинская полиция не способна справиться с экстремистами, считает экс-силовик Александр Михайлов.