"Ни грамма пошлости! Не то, что некоторые". Загитову привели в пример Медведевой

Российская фигуристка Алина Загитова снялась в фотосессии для мирового бренда спортивной одежды Puma. Девушка выложила фотографии в своем Instagram.

Болельщики фигуристки позитивно оценили фотографии Заигтовой. Некоторые даже привели ее в пример Евгении Медведевой, которая в четверг опубликовала провокационный снимок.

Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда

"Ни грамма пошлости! Не то, что некоторые, уже розовое порно снимают, дабы удерживать внимание", - написал в комментариях один из фанатов Алины.

Медведева выложила в Instagram снимок в своем новом розовом наряде. Костюм получился настолько откровенным, что болельщики сравнили ее с актрисой фильмов для взрослых.

Загитова является олимпийской чемпионкой Пхенчхана-2018. На той Олимпиаде Алина опередила Евгению Медведеву.

Источник фото: Instagram