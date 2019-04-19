Жена футболиста Макеева назвала "деградантами" людей, выступающих против Кокорина и Мамаева

Жена футболиста "Сочи" Евгения Макеева встала на защиту Александра Кокорина и Павла Мамаева. Светлана Макеева в Instagram раскритиковала чиновника Дениса Пака, который в зале суда заявил, что "испытал страдания" от действий футболистов.



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По мнению Макеевой, чиновник не имеет права говорить о страданиях в то время, когда "старики умирают от голода, а люди живут на семь тысяч". Светлана отметила, что у чиновников в России есть куда более важные занятия.

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Кроме того, жена бывшего футболиста "Спартака" не понимает, почему общество выступает против футболистов, а не чиновников. Таких людей Светлана назвала "деградантами".

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"А у чиновников почему-то семьи в России не живут, дети в наших школах не учатся. Но наши тупоголовые деграданты почему-то осуждают только футболистов за получение зарплаты, которая дается за труд, а не сидения на попе. А вы защищаете этих управленцев. Где справедливость? Люди, одумайтесь", - написала Светлана.

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Пресненский суд Москвы продолжает рассмотрение дела Кокорина и Мамаева. Футболисты за участие в двух драках 8 октября находятся в СИЗО, арест игроков продлен до 25 сентября.