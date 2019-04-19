УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги Европы. В этом раунде турнира сыграют немецкий "Айнтрахт" с "Челси" и "Арсенал" с "Валенсией".
Первые матчи состоятся 1 мая. "Айнтрахт" на своем поле примет "Челси", а "Арсенал" в Лондоне сыграет с "Валенсией". Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.
Ответные матчи запланированы на 7 мая. "Челси" в Лондоне примет "Айнтрахт", а "Валенсия" у себя дома сыграет с "Арсеналом".
Финал Лиги Европы состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку. Начало встречи - 22.00.
Лига Европы
1/2 финала
Первые матчи
1 мая, 22.00. Франкфурт-на-Майне. "Айнтрахт" - "Челси"
1 мая, 22.00. Лондон. "Арсенал" - "Валенсия"
Ответные матчи
7 мая, 22.00. Лондон. "Челси" - "Айнтрахт"
7 мая, 22.00. Валенсия. "Валсенсия" - "Арсенал"
Финал
29 мая, 22.00. Баку, Олимпийский стадион.
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