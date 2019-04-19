УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги Европы

УЕФА опубликовал расписание полуфиналов Лиги Европы. В этом раунде турнира сыграют немецкий "Айнтрахт" с "Челси" и "Арсенал" с "Валенсией".



УЕФА объявил о создании нового клубного турнира / Новости от 03.12.2018 13:43

Первые матчи состоятся 1 мая. "Айнтрахт" на своем поле примет "Челси", а "Арсенал" в Лондоне сыграет с "Валенсией". Обе игры начнутся в 22.00 по московскому времени.

Ответные матчи запланированы на 7 мая. "Челси" в Лондоне примет "Айнтрахт", а "Валенсия" у себя дома сыграет с "Арсеналом".

Финал Лиги Европы состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку. Начало встречи - 22.00.

Лига Европы

1/2 финала

Первые матчи

1 мая, 22.00. Франкфурт-на-Майне. "Айнтрахт" - "Челси"

1 мая, 22.00. Лондон. "Арсенал" - "Валенсия"

Ответные матчи

7 мая, 22.00. Лондон. "Челси" - "Айнтрахт"

7 мая, 22.00. Валенсия. "Валсенсия" - "Арсенал"

Финал

29 мая, 22.00. Баку, Олимпийский стадион.