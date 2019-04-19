Овечкин догнал Малкина по количеству шайб в Кубке Стэнли. Видео

Капитан "Вашингтона" Александр Овечкин забросил шайбу в четвертом матче серии Кубка Стэнли против "Каролины". Это не спасло его команду от поражения, "Кэпиталз" уступили со счетом 1:2. "Харрикейнз" сравняли счет в серии - 2-2.



Овечкин догнал Малкина по шайбам в Кубке Стэнли.

Овечкин догнал форварда "Питтсбурга" Евгения Малкина по количеству шайб в Кубке Стэнли. На счету россиян по 63 гола, они лидируют в снайперском зачете среди россиян. Нападающему "Кэпиталз" понадобилось 125 матчей, форварду "Пингвинз" - 163 игры.

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В общем списке снайперов Овечкин и Малкин занимают 26-е место. Лидируют канадцы Уэйн Гретцки (122 гола), Марк Мессьер (109), финн Яри Курри (106) и американец Бретт Халл (103). Каждый из этих игроков провел 200 и более матчей в Кубке Стэнли.

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По количеству очков в Кубке Стэнли Овечкин занимает третье место среди россиян (121), Малкин идет на втором месте (168). Лидирует Сергей Федоров (176), которого Ови в этом сезоне обошел по количеству очков в регулярном чемпионате.