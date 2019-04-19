Овечкин снова полез в драку, но его остановили арбитры. Видео

Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин снова чуть не подрался с игроком "Каролины". Капитан "Кэпиталз" в четвертом матче хотел отомстить за партнера по команде Ти Джея Оши, которому травму нанес Уоррен Фегеле.



Овечкин полез в драку, но не смог отомстить за партнера.

Овечкин полез выяснять отношения, но вовремя был остановлен арбитрами. Фегеле никакой активности не проявил, поэтому драка не состоялась. Для форварда "Вашингтона" это второй подряд матч, в котором он лезет в драку. В предыдущей игре Овечкин отправил в нокаут 19-летнего Андрея Свечникова. Из-за этого нападающий "Каролины" пропустил игру.

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После матча стало известно, что Оши не сыграет в ближайшем матче за "Вашингтон". За нарушение Фегеле получил две минуты штрафа. По мнению Овечкина, это слишком мягкое наказание для игрока "Каролины".

"Это грязная игра. Там нужно было дать другое наказание", - заявил Овечкин.

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По мнению главного тренера "Харрикейнз", Фегеле едва зацепил Оши, который затем влетел в борт. Этот эпизод рассмотрит дисциплинарная комиссия НХЛ. Фегеле может получить дисквалификацию на следующий матч Кубка Стэнли.

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"Каролина" обыграла "Вашингтон" со счетом 2:1 и сравняла счет в серии - 2-2. Следующая игра состоится на площадке "Кэпиталз".