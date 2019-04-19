Хоккеист "Вашингтона" Александр Овечкин снова чуть не подрался с игроком "Каролины". Капитан "Кэпиталз" в четвертом матче хотел отомстить за партнера по команде Ти Джея Оши, которому травму нанес Уоррен Фегеле.
Овечкин полез выяснять отношения, но вовремя был остановлен арбитрами. Фегеле никакой активности не проявил, поэтому драка не состоялась. Для форварда "Вашингтона" это второй подряд матч, в котором он лезет в драку. В предыдущей игре Овечкин отправил в нокаут 19-летнего Андрея Свечникова. Из-за этого нападающий "Каролины" пропустил игру.
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После матча стало известно, что Оши не сыграет в ближайшем матче за "Вашингтон". За нарушение Фегеле получил две минуты штрафа. По мнению Овечкина, это слишком мягкое наказание для игрока "Каролины".
"Это грязная игра. Там нужно было дать другое наказание", - заявил Овечкин.
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По мнению главного тренера "Харрикейнз", Фегеле едва зацепил Оши, который затем влетел в борт. Этот эпизод рассмотрит дисциплинарная комиссия НХЛ. Фегеле может получить дисквалификацию на следующий матч Кубка Стэнли.
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"Каролина" обыграла "Вашингтон" со счетом 2:1 и сравняла счет в серии - 2-2. Следующая игра состоится на площадке "Кэпиталз".
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