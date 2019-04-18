Юниорская сборная России по хоккею стартовала с победы на чемпионате мира

Сборная России по хоккею для игроков не старше 18 лет провела первый матч на чемпионате мира в Швеции. Россияне со счетом 6:3 обыграли Словакию.



Юниорская сборная России по хоккею победила на турнире в Минске / Новости от 10.11.2018 23:38

Дубль в составе россиян сделал Арсений Грицюк, еще по одной шайбе забросили Максим Грошев, Марат Хуснутдинов, Родион Амиров и Илья Николаев.

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Сборная России выступает в группе В. Кроме Словакии, команда сыграет с Латвией, США и Швецией. В плей-офф из этого квинтета выйдут четыре команды.

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В следующей игре россияне встретятся с Латвией. Матч состоится 20 апреля.