Суд по делу Кокорина и Мамаева просмотрел четыре видео избиения водителя Соловчука

Пресненский суд Москвы сегодня продолжил рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. В четверг были допрошены три свидетеля - посетитель кафе "Кофемания" Владимир Евсеев, охранников клуба "Эгоист" Алексей Авдеев и девушка Лала Джафарова, которая 8 октября оказалась в компании футболистов.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя...

Из показаний Евсеева и Авдеева новой полезной информации узнать не удалось. Посетитель кафе не видел самого конфликта с чиновником минпромторга Денисом Паком. Допрошен он был потому, что вызвал полицию в тот день, испугавшись звуков драки. Охранник клуба наблюдал за конфликтом с Виталием Соловчуком издали.

Футболист Кокорин извинился перед чиновником Паком в зале суда

Допрос Лалы Джафаровой затянулся из-за того, что ее показания на суде и на допросе свидетеля значительно различаются. Во время следствия Джафарова сообщила, что другая девушка Екатерина Бобкова легла на потерпевшего Соловчука, чтобы остановить его избиение. Во время дачи показаний в суде она заявила, что не знает, почему ее подруга поступила так.

Чиновник Пак заявил, что компания футболиста Кокорина хотела его убить

Кроме того, Джафарова на допросе сообщила, что Мамаев ударил по автомобилю Соловчука, а другой свидетель Куропаткин разбил стекло автомобиля. На суде она заявила, что не видела этих эпизодов. Были и другие разночтения в показаниях свидетельницы, поэтому прокурор запросил просмотр видео.

Кокорин пытался дозвониться чиновнику Паку перед тем, как явился в полицию

Суду были продемонстрированы четыре видеоролика, на котором есть кадры конфликта между Соловчуком и футболистами.