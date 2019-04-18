Хоккеист Кросби отказался играть за сборную Канады на чемпионате мира

Хоккеист Сидни Кросби не сыграет за сборную Канады на чемпионате мира-2019. Игрок "Питтсбурга" уже завершил сезон - его команда уступила в первом раунде Кубка Стэнли "Айлендерс" (0-4), но собирается использовать свободное время для отдыха.
"Нет, я не поеду на чемпионат. Собираюсь использовать время для отдыха. Серьезных травм нет, но с возрастом появляются вещи, которые беспокоят", - приводит пресс-служба "Питтсбурга" слова Кросби.
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Кросби выступал за сборную Канады с 2006 по 2016 год. В его активе два олимпийских золота и одна победа на чемпионате мира.
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Ранее сообщалось, что партнер Кросби по команде Евгений Малкин согласился принять участие в чемпионате мира-2019.
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