МОК выделит 500 тысяч евро на восстановление сгоревшего Нотр-Дама

Международный олимпийский комитет (МОК) выделит 500 тысяч евро на восстановление парижского собора Нотр-Дам-де-Пари. В организации хотели бы, чтобы реставрация собора завершилась к старту Олимпиады-2024, которая пройдет в Париже, сообщает AFP.
Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что на восстановление собора потребуется около пяти лет. За два дня удалось собрать на эти цели около 1 миллиарда евро.
Архитектор: Нотр-Дам едва ли восстановят в прежнем виде
Пожар в соборе Нотр-Дам вспыхнул 15 апреля. Пожарные смогли справиться с пламенем, но кровля крыши, часы и шпиль были разрушены. Не пострадала только основная конструкция сооружения и две башни.
Восстановление Нотр-Дама займет 10-15 лет - французские реставраторы
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