Клуб из Франции будет в КХЛ? Путин предложил - Макрон поддержал

Президент России Владимир Путин на встрече с французскими деловыми кругами предложил бизнесменам поддержать заявку одного из клубов в КХЛ. По его словам, эта инициатива была поддержана президентом Франции Эммануэлем Макроном.
По словам президента, этот проект будет способствовать расширению не только спортивных связей, но и гуманитарных контактов между странами.
Франция, Германия, Узбекистан. КХЛ планирует расширение на Запад и на Восток
"Я имею в виду чисто гуманитарный вопрос, далекий от бизнеса совсем, он больше относится к спорту. Этот проект будет способствовать не только развитию спортивных связей, но и расширению гуманитарных контактов в целом. Надеюсь, дорогие друзья, вы окажете содействие этой полезной инициативе, тем более что она получила одобрение и президента Франции господина Макрона", — приводит "РИА Новости" слова Путина.
Путин предложил Швеции принять участие в КХЛ
Ранее президент России на встрече с премьером Швеции предложил этой стране поучаствовать в КХЛ. Среди шведских хоккейных функционеров эта инициатива не нашла поддержки. В Шведской хоккейной ассоциации заявили, что сейчас вступление клуба в КХЛ невозможно.
В Швеции не заинтересованы в КХЛ несмотря на приглашение Путина
В следующем сезоне в КХЛ выступят шесть клубов не из России: "Йокерит" (Финляндия), "Динамо" (Минск, Белоруссия), "Динамо" (Рига, Латвия), "Слован" (Словакия), "Барыс" (Казахстан), "Куньлунь" (Китай).
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