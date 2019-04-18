Ольга Ракицкая, жена полузащитника "Зенита" Ярослава Ракицкого, родила сыну футболиста. Об этом сам игрок сообщил в Instagram, на как назвал ребенка, пока не рассказал.
В семье Ярослава и Ольги это второй ребенок. Пара воспитывает дочь Ярославу, которая родилась в апреле 2017 года.
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"Я самый счастливый! Спасибо любимая! Спасибо за сына! Я вас очень сильно люблю", - написал Ракицкий в Instagram.
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Ракицкий перешел в "Зенит" зимой 2019 года. Ранее он на протяжении всей карьеры защищал цвета донецкого "Шахтера".
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