В чемпионате России по футболу могут изменить лимит на легионеров

Российская премьер-лига (РПЛ) рассмотрела новую формулу лимита на легионеров в чемпионате России. Сейчас команды на матч могут выпустить не более шести иностранных футболистов.



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РПЛ предложила изменить принцип лимита на легионеров. Предполагается, что с сезона-2020/21 лимитировать будут не заявку на отдельный матч, а заявку на сезон.

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Сейчас футбольные клубы могут заявить 25 игроков на сезоне. Предложены две схемы - 8+17 и 7+18, то есть не более восьми или не более семи легионеров в заявке на сезон.

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Таким образом, на поле смогут появиться 8 или 7 иностранных футболистов. С другой стороны, клубы будут ограничены в заявке. Сейчас они могут вписать в лист на сезон любое количество легионеров, но использовать не более шесть в каждом матче.