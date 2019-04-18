Талисманами олимпийской сборной России станут кот-ушанка и медведь-неваляшка

Российская дизайнерская компания "Студия Артемия Лебедева" представила талисманы команды Российской Федерации на Олимпийских играх.
Так, талисманами России станут кот-ушанка и медведь-неваляшка.
По словам специалистов компании, медведь стойко ассоциируется с Российской Федерацией как у самих граждан страны, так и буквально во всем мире. Также, отметили дизайнеры, примечательно, что медведь-неваляшка "не стоит на коленях", так как у него "их попросту нет".
Второй талисман — кот-ушанка — "обыкновенный русский кот". В нем можно найти черты манула, сибирской рыси и даже снежного леопарда. В виде ушанки кота сделали для того, чтобы добавить ему русского колорита.
В дизайнерской компании "Студия Артемия Лебедева" отметили, что кот-ушанка и медведь-неваляшка — символы как Олимпийского комитета России, так и российской спортивной команды. Оба, отметили специалисты, иногда добрые и милые, а иногда по-спортивному злые.
Имена талисманам будут выбраны позже.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что компания-разработчик компьютерных видеоигр Kavkaz Sila Games выпустит несколько игр, которые будут содержать в себе все самые расхожие стереотипы о современной России. В одной из них, например, геймер получит уникальную возможность сразиться с гопниками в подъезде дома советской застройки или даже поучаствовать в гонках на медведях среди мрачных и непримечательных хрущевок.
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