СМИ: "Реал" заплатит 100 миллионов евро за футболиста Азара

"Реал" близок к подписанию контракта с бельгийским футболистом "Челси" Эденом Азаром, сообщает Marca. Лондонский клуб снизил цену на игрока, которая теперь составляет 100 миллионов евро.



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Ранее сообщалось, что "Реал" договорился по деталям контракта с сами футболистом. Переговоры между клубами продолжаются, мадридцы пытаются добиться максимальной скидки.

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Азар стал игроком "Челси" в 2012 году. Лондонцы купили его за 35 миллионов евро у "Лилля". В этом сезоне бельгиец провел 33 матча в чемпионате Англии, в которых забил 16 мячей и сделал 12 результативных передач.

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