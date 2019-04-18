Баскетбольный клуб ЦСКА оштрафован Евролигой за нарушение правил финансового fair play, сообщает пресс-служба организации. Армейцы заплатят 42 тысячи евро. Штраф наложен за то, что ЦСКА не предоставил Евролиге необходимую документацию.
Кроме того, Евролига наложила штраф в размере 84 тысяч евро на греческий "Олимпиакос". 14 тысяч клуб заплатит за неправильное оформление документов, еще 70 тысяч - за превышение потолка зарплат.
ЦСКА является семикратным победителем Евролиги. В этом сезоне команда вышла в плей-офф, где проводит серию с "Басконией".
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