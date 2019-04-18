Сборную Шотландии к матчу Евро-2020 с Россией будет готовить другой тренер

Главный тренер сборной Шотландии по футболу Алекс Маклиш уволен со своего поста, сообщает пресс-служба Шотландского футбольного союза. Имя нового наставника команды будет названо позже.
Маклиш возглавил Шотландию в 2018 году. Под его руководством команда одержала пять побед и потерпела семь поражений. Шотландцы смогли выйти в дивизион В Лиги наций УЕФА, но неудачно стартовали в отборочном турнире Евро-2020.
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Шотландия проиграла Казахстану (0:3) и обыграла Сан-Марино (2:0). В июне команда сыграет с Кипром и Бельгией, а 6 сентября примет на своем поле сборную России. Из группы две команды выйдут в финальный турнир Евро-2020.
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Маклиш поблагодарил шотландскую федерацию за возможность поработать с командой и отметил, что сборная имеет хороший шанс выйти на чемпионат Европы.
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