Боец Ислам Махачев рассказал о фото с Хабибом Нурмагомедовым в ванной

Российский боец UFC Ислам Махачев рассказал о фотографии, на которой он и Хабиб Нурмагомедов в окружении еще четырех мужчин сидят в ванной. По его словам, в последнее время появилось много неприличных версий этого фото, но на самом деле ничего не было - все парни были одетыми.

Этим фото соперники Хабиба Нурмагомедова периодически пытаются зацепить его. В основном, в соцсетях. Ранее фотографию в попытке спровоцировать Хабиба высмеял боец из США Нэйт Диас.

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"Я не помню уже когда это было. Сейчас уже тысяча измененных версий появилась, где мы голые или что-то. А там ничего такого на самом деле, мы все одетые. Отофотошопили уже, все что хочешь нарисовали", - заявил Мазачев в интервью "Спорт-Экспрессу".

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27-летний Махачев провел в профессиональной карьере 17 боев, в которых одержал 16 побед и потерпел 1 поражение. Махачев выступает в легком весе. Последний бой провел в июле 2018 года, победив в Калгари Кайнана Джонсона.