Адвокат Кокорина рассказал, что грозит футболисту Гулиеву за дорожный конфликт с американцем

Андрей Ромашов, адвокат Александра Кокорина, сообщил, что передача дела футболиста "Спартака" Аяза Гулиева в Главное следственное управление МВД может значить, что дорожный конфликт с гражданином США квалифицирован как "Хулиганство". Ранее СМИ сообщили, что инцидент с игроком красно-белых может перерасти в уголовную статью.



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11 апреля Гулиев совершил наезд на американца Майкла Коула на пешеходном переходе, после чего избил потерпевшего и сломал ему нос. Гражданин США в полции написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту.

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По словам Ромашова, сломанный нос попадает под статью 115 или 116 УК РФ, но если стороны пришли к согласию, то дело не возбуждается. По его словам, пока футболисту бояться нечего, сообщает Sport24. Но если этот инцидент будет квалифицирован как "Хулиганство", то примирение сторон в этом случае не работает, а для возбуждения дела не нужно заявление потерпевшего.

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Ранее сообщалось, что "Спартак" оштрафовал Гулиева на крупную сумму за дорожный конфликт. Сам игрок публично принес извинения Коулу.