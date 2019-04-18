Туктамышева призвала не смешивать фигурное катание с грязью

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева выступила с обращением к СМИ, в котором призвала журналистов не смешивать фигурное катание с грязью. По словам спортсменки, ей смешно читать статьи о конфликтах в этом виде спорта.
Ранее российские СМИ сообщили, что между Туктамышевой и Евгенией Медведевой натянутые отношения. Публикация была вызвана тем, что Медведева отписалась от Туктамышевой в Instagram.
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"Мы смеемся, когда читаем статьи, где нас пытаются столкнуть между собой. Мы много общались с Женей Медведевой, стали хорошими приятелями. И хорошо, что мы так открылись друг другу", - заявила Туктамышева.
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Позже Медведева снова подписалась на Туктамышеву в Instgram. Также СМИ сообщали, что между девушками возникла неприязнь из-за того, что Женю взяли на чемпионат мира по фигурному катанию в японской Сайтаме, а Лизу - нет.
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"Хочется, чтобы его как можно меньше смешивали с грязью", - заявила Туктамышева в комментарии пресс-службе Федерации фигурного катания на коньках России.
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