Футболист Сон Хын Мин побил азиатский рекорд Лиги чемпионов

Корейский футболист "Тоттенхэма" Сон Хын Мин стал героем четвертьфинальных матчей Лиги чемпионов против "Манчестер Сити". Полузащитник забил три из четырех голов в ворота "горожан".
"Тоттенхэм" обыграл "Манчестер Сити" со счетом 1:0 в Лондоне, но уступил в Манчестере - 3:4. "Шпоры" вышли в полуфинал ЛЧ по большему количеству голов, забитых на выезде.
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Сон Хын Мин побил азиатский рекорд Лиги чемпионов по голам. Он стал самым результативным игроком с этого континента. На счету корейца теперь 12 мячей в матчах турнира. До этого достижение принадлежало Максиму Шацких из Узбекистана - 11 голов.
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Сон выступает за "Тоттенхэм" четвертый сезон. Он провел 173 матча во всех турнирах, в которых забил 62 мяча.
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