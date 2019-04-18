СМИ: футболист Гулиев может оказаться за решеткой из-за конфликта с американцем

Полиция передала дело о дорожном конфликте футболиста Аяза Гулиева с гражданином США в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал "Мутко против". По сведениям источника, эта история еще не окончена, и футболисту грозит уголовная статья.



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11 апреля Гулиев на пешеходном переходе совершил наезд на американского переводчика Майкла Коула. Затем он вышел из автомобиля и избил пешехода. Гулиев сломал потерпевшему нос, но от госпитализации тот отказался.

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Оба участника конфликта проследовали в полицию, где Коул написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту. В тот же день полиция сообщила, что против Гулиева заведено дело об административном нарушении.

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"Если вы подумали, что в истории игрока "Спартака" Аяза Гулеива уже поставлена точка, то ошиблись. Его материалы передали в Главное следственное управление МВД, и это очень серьезно. Несмотря на то, что "Спартак" включил все свои PR-активности, чтобы слить скандал, он продолжает жить.

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Оказалось, что следователи не поверили в извинения Аяза перед камерой клубного оператора и продолжают свою проверку. В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью, его статья УК РФ может утяжелиться, - и у Гулиева есть все шансы оказаться за решеткой", - говорится в сообщении канала.