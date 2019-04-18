СМИ: футболист Гулиев может оказаться за решеткой из-за конфликта с американцем

Полиция передала дело о дорожном конфликте футболиста Аяза Гулиева с гражданином США в Главное следственное управление МВД, сообщает телеграм-канал "Мутко против". По сведениям источника, эта история еще не окончена, и футболисту грозит уголовная статья.
11 апреля Гулиев на пешеходном переходе совершил наезд на американского переводчика Майкла Коула. Затем он вышел из автомобиля и избил пешехода. Гулиев сломал потерпевшему нос, но от госпитализации тот отказался.
Футболист "Спартака" Гулиев заявил, что инцидент с американцем станет для него уроком на всю жизнь
Оба участника конфликта проследовали в полицию, где Коул написал заявление о том, что не имеет претензий к футболисту. В тот же день полиция сообщила, что против Гулиева заведено дело об административном нарушении.
"Спартак" вернул в состав футболиста Гулиева, который избил американца
"Если вы подумали, что в истории игрока "Спартака" Аяза Гулеива уже поставлена точка, то ошиблись. Его материалы передали в Главное следственное управление МВД, и это очень серьезно. Несмотря на то, что "Спартак" включил все свои PR-активности, чтобы слить скандал, он продолжает жить.
СМИ: футболист Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу
Оказалось, что следователи не поверили в извинения Аяза перед камерой клубного оператора и продолжают свою проверку. В ближайшее время, в зависимости от тяжести вреда здоровью, его статья УК РФ может утяжелиться, - и у Гулиева есть все шансы оказаться за решеткой", - говорится в сообщении канала.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Сегодня официальный визит в Москву президента Эстонии. В этой стране пытаются запретить образование на русском языке. Что может и должна предпринять Россия?