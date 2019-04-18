Футболист "Спартака" Гулиев заявил, что инцидент с американцем станет для него уроком на всю жизнь

Футболист "Спартака" рассказал о том, как его жизнь поменялась после дорожного конфликта с американцем Майклом Коулом. На прошлой неделе спортсмен наехал на гражданина США на своем автомобиле, после чего вышел из машины и избил молодого человека.



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У американца оказался сломанным нос. Он отказался от госпитализации, а в полиции написал заявление, что не имеет претензий к футболисту. По сообщению СМИ, сумма компенсации составила 155 тысяч рублей.

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"В этой истории поставлена точка. Мы с Майклом на связи каждый день, все обсудили. Я извинился перед ним, и не один раз. Не должен был так делать. Это называется - сначала сделал, а потом подумал. До сих пор не могу понять, как так можно было. Этот поступок останется для меня уроком. Думаю, после этой ситуации смогу себя сдерживать", - заявил футболист в интервью клубной пресс-службе "Спартака".

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"Спартак" после инцидента выступил с обращением, в котором заявил, что строго накажет футболиста. По данным источников, футболист оштрафован на 5 миллионов рублей. Матч "Спартака" с "Ростовом" (1:2) он пропустил, но в среду вернулся к тренировкам с основным составом.