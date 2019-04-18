Футболист "Енисея" Данченко надеется, что скоро Россия и Украина помирятся

Украинский футболист красноярского "Енисея" Олег Данченко выразил надежду на то, что отношения между Россией и Украиной скоро наладятся. Полузащитник перешел в российский чемпионат из донецкого "Шахтера" на правах аренды этой зимой. Ранее он выступал в аренде за "Анжи".
"Надеюсь, что все будет хорошо в ближайшем будущем, ведь мы и русские - это народы-побратимы, мы раньше ездили в Россию, а россияне ездили к нам на Украину", - приводит слова футболиста официальный сайт "Енисея".
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Также игрок заявил, что уровень чемпионата России намного выше украинского. По его мнению, чемпионат Украины держится на двух командах - "Шахтере" и "Динамо". Данченко считает, что российская лига опережает соседей в три раза по уровню футбола, инфраструктуры и финансовых возможностей.
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Данченко в этом сезоне провел пять матчей в чемпионате России. "Енисей" занимает последнее место в турнирной таблице РПЛ.
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