В Кремле прокомментировали просьбу хоккеиста Дацюка отменить новый закон о СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обращении хоккеиста Павла Дацюка к Владимиру Путину с просьбой отменить поправки к закону "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". Спортсмен считает, что эти изменения угрожают национальной безопасности России.



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Дацюк написал обращение, в котором указал, что отмена бумажного СНИЛС и замена его электронным номером может привести к тому, что можно будет "манипулировать выбором и сознанием людей". По его мнению, личные данные граждан РФ, в том числе сотрудников органов безопасности, могут попасть в руки людей, которые "действуют против интересов России".

Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС

Хоккеист направил обращение президенту. В Кремле заявили, что пока не получили документ.

"Нет, не получали, не ознакомились", - заявил Песков в комментарии "РИА Новости".

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Изменения в закон были подписаны президентом 1 апреля этого года. После принятия новых поправок с критикой закона выступила православная община, которая считает, что присвоение индивидуальных номеров гражданам противоречит нормам морали.