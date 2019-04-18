В Кремле прокомментировали просьбу хоккеиста Дацюка отменить новый закон о СНИЛС

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал информацию об обращении хоккеиста Павла Дацюка к Владимиру Путину с просьбой отменить поправки к закону "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования". Спортсмен считает, что эти изменения угрожают национальной безопасности России.
Дацюк написал обращение, в котором указал, что отмена бумажного СНИЛС и замена его электронным номером может привести к тому, что можно будет "манипулировать выбором и сознанием людей". По его мнению, личные данные граждан РФ, в том числе сотрудников органов безопасности, могут попасть в руки людей, которые "действуют против интересов России".
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Хоккеист направил обращение президенту. В Кремле заявили, что пока не получили документ.
"Нет, не получали, не ознакомились", - заявил Песков в комментарии "РИА Новости".
Россиянам больше не нужен бумажный СНИЛС
Изменения в закон были подписаны президентом 1 апреля этого года. После принятия новых поправок с критикой закона выступила православная община, которая считает, что присвоение индивидуальных номеров гражданам противоречит нормам морали.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Сегодня официальный визит в Москву президента Эстонии. В этой стране пытаются запретить образование на русском языке. Что может и должна предпринять Россия?