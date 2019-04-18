Россия заняла шестое место в рейтинге УЕФА по итогам сезона

Выступление футбольных клубов России позволило нашей стране занять шестое место в рейтинге УЕФА. Эта позиция в таблице коэффициентов позволяет заявить через сезон шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.



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Несмотря на то, что все российские клубы вылетели из еврокубков, Россию в рейтинге уже никто не сможет обойти. На счету России коэффицент 50,549 по сумме выступлений за пять лет. Ближайший преследователь - Португалия - пока сохраняет в еврокубках "Бенфику", но даже все победы лиссабонского клуба не позволят обогнать россиян.

Наибольший вклад в общую копилку России внес "Зенит" - 12 очков. "Краснодар" в этом сезоне набрал 11 очков, ЦСКА - 9, "Локомотив" - 6, "Спартак" - 4,5, "Уфа" - 3.

Тем самым в сезоне-2020/21, как и в сезоне-2019/20, Россия заявит 2 команды в групповой турнир Лиги чемпионов, 1 клуб - в квалификацию ЛЧ. Еще один представитель России стартует с группового турнира Лиги Европы, две команды - в квалификации ЛЕ.

Таблица коэффициентов УЕФА (топ-10)

1. Испания - 102,855

2. Англия - 82,034

3. Италия - 74,725

4. Германия - 71,213

5. Франция - 58,498

6. Россия - 50,549

7. Португалия - 48,232

8. Бельгия - 39,900

9. Украина - 38,900

10. Турция - 34,600