Выступление футбольных клубов России позволило нашей стране занять шестое место в рейтинге УЕФА. Эта позиция в таблице коэффициентов позволяет заявить через сезон шесть клубов в еврокубки - три в Лигу чемпионов и три в Лигу Европы.
Несмотря на то, что все российские клубы вылетели из еврокубков, Россию в рейтинге уже никто не сможет обойти. На счету России коэффицент 50,549 по сумме выступлений за пять лет. Ближайший преследователь - Португалия - пока сохраняет в еврокубках "Бенфику", но даже все победы лиссабонского клуба не позволят обогнать россиян.
Наибольший вклад в общую копилку России внес "Зенит" - 12 очков. "Краснодар" в этом сезоне набрал 11 очков, ЦСКА - 9, "Локомотив" - 6, "Спартак" - 4,5, "Уфа" - 3.
Тем самым в сезоне-2020/21, как и в сезоне-2019/20, Россия заявит 2 команды в групповой турнир Лиги чемпионов, 1 клуб - в квалификацию ЛЧ. Еще один представитель России стартует с группового турнира Лиги Европы, две команды - в квалификации ЛЕ.
1. Испания - 102,855
2. Англия - 82,034
3. Италия - 74,725
4. Германия - 71,213
5. Франция - 58,498
6. Россия - 50,549
7. Португалия - 48,232
8. Бельгия - 39,900
9. Украина - 38,900
10. Турция - 34,600
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