Олимпийский чемпион Тихонов считает, что спортсмены "жируют на деньги народа"

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал нынешнее поколение спортсменов. По его мнению, многие недостойные атлеты "жируют на деньги народа".
Под критику Тихонова попала биатлонистка Евгения Павлова, которая известна своими скандальными высказываниями и спорами с болельщиками. Россиянка в этом году выиграла золото чемпионата Европы в Минске, но в индивидуальных стартах на Кубке мира не заняла ни одного подиума.
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"Она еще ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки, у них была поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не могут. Стыдоба!" - заявил Тихонов в интервью "Эксперсс-газете".
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Тихонов подчеркнул, что спортсмены не имею права вести себя так из-за того, что выступают за деньги налогоплательщиков.
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"А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят", - продолжил Тихонов.
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