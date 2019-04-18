Олимпийский чемпион Тихонов считает, что спортсмены "жируют на деньги народа"

Олимпийский чемпион по биатлону Александр Тихонов раскритиковал нынешнее поколение спортсменов. По его мнению, многие недостойные атлеты "жируют на деньги народа".



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Под критику Тихонова попала биатлонистка Евгения Павлова, которая известна своими скандальными высказываниями и спорами с болельщиками. Россиянка в этом году выиграла золото чемпионата Европы в Минске, но в индивидуальных стартах на Кубке мира не заняла ни одного подиума.

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"Она еще ничего в биатлоне не добилась, а уже такие дела. Я бы ей по заднице так надавал, что надолго бы запомнила. Какие у нас раньше были биатлонистки, у них была поставленная речь. А эти, нынешние, двух слов связать не могут. Стыдоба!" - заявил Тихонов в интервью "Эксперсс-газете".

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Тихонов подчеркнул, что спортсмены не имею права вести себя так из-за того, что выступают за деньги налогоплательщиков.

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"А ведь спортсмены сидят на шее налогоплательщиков. Жируют на деньги народа, которого все обдирают сейчас как липку. Спортсмены-то сами ничего не производят", - продолжил Тихонов.