Стало известно расписание полуфинальных матчей Лиги чемпионов. УЕФА опубликовал календарь игр в парах "Барселона" - "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" - "Аякс".
30 апреля "Тоттенхэм" и "Аякс" сыграют в Лондоне. Ответная встреча состоится 8 мая в Амстердаме.
1 мая в Каталонии встретятся "Барселона" и "Ливерпуль". Ответная игра в этой паре состоится 7 мая в Ливерпуле на стадионе "Энфилд Роуд".
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Все полуфинальные матчи начнутся в 22.00 по московскому времени. Финал Лиги чемпионов-2019 состоится 1 июня на стадионе "Метрополитано" в Мадриде.
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"Тоттенхэм" в четвертьфинале прошел "Манчестер Сити" - 1:0, 3:4. "Аякс" сенсационно победил "Ювентус" - 1:1, 2:1. "Барселона" выбила из турнира "Манчестер Юнайтед" - 1:0, 3:0. "Ливерпуль" обыграл по сумме двух матчей "Порту" - 2:0, 4:1.
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