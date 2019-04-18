Российский судья Пустовойтова рассказала об угрозах убийством

Женщина-арбитр Анастасия Пустовойтова рассказала о том, как иногда трудно работать футбольным судьей. 38-летняя россиянка является арбитром ФИФА и обслуживает международные матчи.



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Угрозы арбитру идут со стороны болельщиков после неудачных решений во время матчей. Пустовойтова даже заблокировала страницу в соцсети из-за этого.

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"Была игра команд Голландии и Ирландии. Сыграли 0:0. Голландки вышли на чемпионат мира, но матч был сложный, а я не поставила пенальти. И мне в Facebook посыпались такие сообщения: "Только попробуй приехать к нам в Амстердам, мы тебя убьем", и так далее", - заявила Пустовойтова в интервью на Youtube-канале "Красава".

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Пустовойтова - бывшая футболистка клуба "Россиянка". Карьеру арбитра она начала в 2004 году. В марте 2012 года стала первой женщиной в российской истории, которая работала главным судьей на матче мужских команд.