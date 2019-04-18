Фигуристку Медведеву сравнили с актрисой фильмов для взрослых из-за ее наряда

Российская фигуристка Евгения Медведева показала болельщикам свой новый костюм. Очень откровенный наряд выполнен в розовом цвете. Будет ли россиянка выступать в этом костюме на соревнованиях, не уточняется.

Медведева выложила фотографию в Instagram и нарвалась на критические комментарии болельщиков.

Фигуристка Медведева показала новую программу под музыку группы Muse. Видео

"Корейской порно", - написал один из фанатов.

"Я хочу видеть в твоем лице чемпиона, а не порноактрису, не люблю когда все красивое и непорочное стараются ради денег и утех опорочить!" - еще один комментарий на странице спортсменки.

Российская фигуристка Медведева опровергла слухи о плохих отношениях с Туктамышевой

"Бабий век короткий. Пока есть что показывать, надо показывать", - считает другой фанат Медведевой.

Вместе с тем, не все болельщики отнеслись к этому фото так критически. За два часа запись собрала более 90 тысяч "лайков".

Фигуристка Медведева ответила болельщику, который не верит в ее способности

Медведва является двукратной чемпионкой мира и Европы, победительницей "Гран-при" и серебряным призером Олимпиады-2018.

Источник фото: Instagram