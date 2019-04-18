Российская фигуристка Евгения Медведева показала болельщикам свой новый костюм. Очень откровенный наряд выполнен в розовом цвете. Будет ли россиянка выступать в этом костюме на соревнованиях, не уточняется.
Медведева выложила фотографию в Instagram и нарвалась на критические комментарии болельщиков.
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"Корейской порно", - написал один из фанатов.
"Я хочу видеть в твоем лице чемпиона, а не порноактрису, не люблю когда все красивое и непорочное стараются ради денег и утех опорочить!" - еще один комментарий на странице спортсменки.
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"Бабий век короткий. Пока есть что показывать, надо показывать", - считает другой фанат Медведевой.
Вместе с тем, не все болельщики отнеслись к этому фото так критически. За два часа запись собрала более 90 тысяч "лайков".
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Медведва является двукратной чемпионкой мира и Европы, победительницей "Гран-при" и серебряным призером Олимпиады-2018.
Источник фото: Instagram
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