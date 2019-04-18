Хоккеисты Кучеров и Василевский приняли вызов в сборную России на чемпионат мира

Агент Дэн Мильштейн заявил, что хоккеисты "Тампы" Никита Кучеров и Андрей Василевский присоединятся к сборной России после того, как пройдут медицинское обследование. Оба игрока завершили выступление за "Лайтнинг" в этом сезоне, команда проиграла в первом раунде Кубка Стэнли "Коламбусу" (0-4).



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По словам Мильштейна, у Василевского небольшая травма нижней части тела. С повреждение вратарь провел все матчи в серии с "Блю Джэкетс".

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Кроме того, приглашения в сборную приняли нападающий Евгений Малкин ("Питтсбург") и защитник Михаил Сергачев ("Тампа"), сообщает "Матч ТВ". Хоккеисты должны присоединиться к сборной в конце апреля.

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Сборная России проведет первый матч чемпионата мира-2019 10 мая. Команда в группе В сыграет со сборными Чехии, Швеции, Словакии, Норвегии, Латвии, Швейцарии и Австрии.