Жена Кокорина считает, что футболистам дадут реальный срок

Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, поделилась своими эмоциями после шестого дня рассмотрения дела ее мужа в Пресненском суде. По мнению девушки, все идет к тому, что футболистам дадут реальный срок.



Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Валитова разместила пост в Instagram, в котором указала, что не понимает, почему потерпевшие дают одинаковые показания, да еще и с использованием своих записей. Вчера в суде были допрошены Денис Пак и Сергей Гайсин, которые пострадали от действий Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в кафе "Кофемания" 8 октября 2018 года.

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"Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые... Еще и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!" - написала Валитова.

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Пак утверждает, что сделал корректное замечание компании футболистов, которые вели себя вызывающе. После этого на него напали братья Кокорины. Александр нанес удар стулом по голове, а Кирилл несколько ударов руками. По словам Гайсина, он хотел утихомирить компанию, за что получил от Павла Мамаева.

Жена Кокорина утверждает, что потерпевшие говорят неправду, а футболистов специально хотят посадить за решетку.

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"Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе!" - написала Валитова.