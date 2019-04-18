Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, поделилась своими эмоциями после шестого дня рассмотрения дела ее мужа в Пресненском суде. По мнению девушки, все идет к тому, что футболистам дадут реальный срок.
Валитова разместила пост в Instagram, в котором указала, что не понимает, почему потерпевшие дают одинаковые показания, да еще и с использованием своих записей. Вчера в суде были допрошены Денис Пак и Сергей Гайсин, которые пострадали от действий Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в кафе "Кофемания" 8 октября 2018 года.
Кокорин пытался дозвониться чиновнику Паку перед тем, как явился в полицию
"Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые... Еще и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!" - написала Валитова.
Жене Кокорина не дали показать футболисту фотографию сына
Пак утверждает, что сделал корректное замечание компании футболистов, которые вели себя вызывающе. После этого на него напали братья Кокорины. Александр нанес удар стулом по голове, а Кирилл несколько ударов руками. По словам Гайсина, он хотел утихомирить компанию, за что получил от Павла Мамаева.
Жена Кокорина утверждает, что потерпевшие говорят неправду, а футболистов специально хотят посадить за решетку.
Денис Пак рассказал, как его избили братья Кокорины
"Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе!" - написала Валитова.
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