Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Фото Правда ТВ Промокоды
Новости
Общество Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Жена Кокорина считает, что футболистам дадут реальный срок

Спорт

Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, поделилась своими эмоциями после шестого дня рассмотрения дела ее мужа в Пресненском суде. По мнению девушки, все идет к тому, что футболистам дадут реальный срок.


Видео: Кокорин и Мамаев избивают водителя телеведущей Первого канала / Новости от 09.10.2018 12:37

Валитова разместила пост в Instagram, в котором указала, что не понимает, почему потерпевшие дают одинаковые показания, да еще и с использованием своих записей. Вчера в суде были допрошены Денис Пак и Сергей Гайсин, которые пострадали от действий Александра и Кирилла Кокориных, Павла Мамаева и Александра Протасовицкого в кафе "Кофемания" 8 октября 2018 года.

Кокорин пытался дозвониться чиновнику Паку перед тем, как явился в полицию

"Мало того, что спустя полгода у потерпевших более жесткие показания, так они точь-в-точь одинаковые... Еще и по бумажке зачитанные! И кто-то после этого мне скажет, что это все случайность, что ребята за обычную драку уже сидят полгода, и все идет к тому, что им дадут реальный срок!" - написала Валитова.

Жене Кокорина не дали показать футболисту фотографию сына

Пак утверждает, что сделал корректное замечание компании футболистов, которые вели себя вызывающе. После этого на него напали братья Кокорины. Александр нанес удар стулом по голове, а Кирилл несколько ударов руками. По словам Гайсина, он хотел утихомирить компанию, за что получил от Павла Мамаева.

Жена Кокорина утверждает, что потерпевшие говорят неправду, а футболистов специально хотят посадить за решетку.

Денис Пак рассказал, как его избили братья Кокорины

"Как по сценарию они говорят, что это был сговор, и то, что они ничего ребятам не говорили. Хотя по камерам четко видно, что они ведут очень эмоциональный диалог, и что один из них также пытается применить физическую силу, но его сдерживают! Правда от всего этого вранья у меня столько боли, но я ничего не могу с этим сделать! Мы никто в этой системе!" - написала Валитова.

Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...

Темы суд драка футбол Павел Мамаев Александр Кокорин
Обсудить
Актуальная аналитика
Авто
Рискованная поездка: основные опасности каршеринга
Недвижимость
Как пенсионеров выдавили из центра Москвы
Новости медицины
Генетическая болезнь сделала из красавца чудовище
Новости Все >
Бекмамбетов выпустит фильм о трагедии в керченском колледже
Жена Кокорина считает, что футболистам дадут реальный срок
Оленевод с Ямала подал заявку на митинг с участием оленей
Военнослужащие Балтийского флота приняли участие в учениях по высадке десанта
Япония потеряла надежду достичь скорого соглашения по Курильским островам
Рынок вторичного жилья в Москве заметно увеличил продажи
Органы опеки отбирают детей у жительницы Казани из-за ее низкого роста
Радулов забросил шайбу и помог "Далласу" сравнять счет в серии с "Нэшвиллом". Видео
СМИ: в России появится новый экологический налог для предприятий
От преступников до политиков: истории 41-го Московского международного кинофестиваля
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Прибалтика
Эстония пошла к России по финскому пути?

Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.

Эстония пошла к России по финскому пути?
Российские ученые обнаружили маневрирующий спутник на геостационарной орбите
Технологии
Российские ученые обнаружили маневрирующий спутник на геостационарной орбите
Евросоюз
Финляндия не хочет быть отдана во власть шариата
Репродуктология
Сиамские близнецы: почему сходит с ума яйцеклетка
Власть
Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение

Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.

Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение
Украинский генерал: в случае атаки ВСУ на Донбасс Россия захватит Украину
Новости Украины
Украинский генерал: в случае атаки ВСУ на Донбасс Россия захватит Украину
Общество
Правнук Сталина раскритиковал почитателей своего прадеда
Криминал
Уроженцы Дагестана убили мужчину, который отказался танцевать лезгинку
Флебология
Варикоз боится молодой крапивы и заячьей капусты

При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.

Варикоз боится молодой крапивы и заячьей капусты
Уровень одобрения Сталина в России превысил исторический максимум
Общество
Уровень одобрения Сталина в России превысил исторический максимум
Власть
Матвиенко может покинуть пост спикера Совфеда
Авто
В России могут появиться платные перекрестки
Любовь Степушова Болгария устала от толерантности к цыганам Любовь Степушова Рустем Сафронов Куба умрет без социализма Рустем Сафронов Владимир Губарев Ядерное оружие: от Сталина до Путина. Часть 7 Владимир Губарев
Комментарии
Как недоюрист Соболь приписала "Конкорд" к иску о заболевании детей в Москве
Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение
СМИ: в России появится новый экологический налог для предприятий
Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение
Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение
Пост и супружеские отношения
Уроженцы Дагестана убили мужчину, который отказался танцевать лезгинку
Уроженцы Дагестана убили мужчину, который отказался танцевать лезгинку
Плата за мусор будет зависеть от объема вывезенных отходов﻿
Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение
Каким будет лето 2019 года
"Гидра эффективного менеджеризма душит всё"
Хоккеист Дацюк попросил Путина отменить новый закон о СНИЛС
Трамп выдворил российских дипломатов из-за фотографии с мертвыми утками
Трамп выдворил российских дипломатов из-за фотографии с мертвыми утками
Сталина уважают как отца на нынешнем "гнилом фоне" - мнение
Болгария устала от толерантности к цыганам
С омички потребовали налог за подарок от администрации города
Медведев пообещал не увеличивать налоги в ближайшие шесть лет
10 миллионов россиян могут лишиться работы из-за проблем в социальной политике
10 миллионов россиян могут лишиться работы из-за проблем в социальной политике
История и современность Все >
Первый в мире частный космический корабль долетел до Луны. И упал на нее
Первый в мире частный космический корабль долетел до Луны. И упал на нее
Черепаха из Красной Книги откладывает яйца на взлетно-посадочной полосе
Черепаха из Красной Книги откладывает яйца на взлетно-посадочной полосе
Украинский военный открыл огонь по сослуживцам - один человек погиб
Украинский военный открыл огонь по сослуживцам - один человек погиб
В Санкт-Петербурге занялись разработкой подлодки пятого поколения
В Санкт-Петербурге занялись разработкой подлодки пятого поколения
Россия передала Китаю все Су-35, предусмотренные контрактом
Россия передала Китаю все Су-35, предусмотренные контрактом
Ким Чен Ын без предупреждения приехал на военную базу с проверкой
Ким Чен Ын без предупреждения приехал на военную базу с проверкой
Как Андрей Боголюбский подружился с Фридрихом Барбароссой
Как Андрей Боголюбский подружился с Фридрихом Барбароссой
Ленский расстрел: трагедия, на которую власти ответили "Так было, так будет!"
Ленский расстрел: трагедия, на которую власти ответили "Так было, так будет!"
Иск против "Конкорда": Соболь мстит Пригожину за отказ дать ей денег
Иск против "Конкорда": Соболь мстит Пригожину за отказ дать ей денег
Десять миллионов россиян ждет безработица
Десять миллионов россиян ждет безработица
Домашнее Все >
Весна для газона - горячая пора
Ландшафтный дизайн
Весна для газона - горячая пора
Правила генеральной уборки в теплице
Советы
Правила генеральной уборки в теплице
Три лучших сорта огурцов для консервирования
Овощи
Три лучших сорта огурцов для консервирования
Кишмиш 342: виноград без хлопот
Деревья и кустарники
Кишмиш 342: виноград без хлопот
Подкормка роз сразу после зимы
Цветы и растения
Подкормка роз сразу после зимы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Советы
Не для компоста: что в него лучше не класть
Королеву Таиланда госпитализировали с лихорадкой
Королеву Таиланда госпитализировали с лихорадкой
На Урале мужчина умер после визита в больницу
На Урале мужчина умер после визита в больницу
Мы не похожи - новая песня Валерии посвящена мужу
Мы не похожи - новая песня Валерии посвящена мужу
Почему моногамия может быть полезна для здоровья
Почему моногамия может быть полезна для здоровья
Ольга Бузова написала пост о любви
Ольга Бузова написала пост о любви
Lancome представил новый формат средства на лето
Lancome представил новый формат средства на лето
Chanel показал новый весенний макияж
Chanel показал новый весенний макияж
Новая книга Тины Канделаки
Новая книга Тины Канделаки
Зарегистрирована российская вакцина от пяти болезней
Зарегистрирована российская вакцина от пяти болезней
Черника защищает от старения мозга
Черника защищает от старения мозга
Мужское Все >
В Приморье построят комплекс реабилитации морских животных
В Приморье построят комплекс реабилитации морских животных
Китайцы построят индустриальный парк на Миссисипи
Китайцы построят индустриальный парк на Миссисипи
Скрытые возможности пены для бритья
Скрытые возможности пены для бритья
Интерьер в стиле китч: для любителей нестандартных решений
Интерьер в стиле китч: для любителей нестандартных решений
Повседневные вещи, которые могут быть токсичными
Повседневные вещи, которые могут быть токсичными
Что представляет собой стиль шебби-шик?
Что представляет собой стиль шебби-шик?
Как правильно обустроить гардеробную
Как правильно обустроить гардеробную
Как заставить себя выйти на пробежку зимой: семь полезных советов
Новости спорта
Как заставить себя выйти на пробежку зимой: семь полезных советов
Роль кофеина в спортивном питании: польза и влияние на организм
Новости спорта
Роль кофеина в спортивном питании: польза и влияние на организм
Софтбол: история, правила и отличия от бейсбола
Новости спорта
Софтбол: история, правила и отличия от бейсбола
Лучшие низкоуглеводные перекусы: что можно есть на диете?
Новости спорта
Лучшие низкоуглеводные перекусы: что можно есть на диете?
Серфинг без океана: четыре простых способа
Новости спорта
Серфинг без океана: четыре простых способа
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 15 по 21 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Автомобильный гороскоп на неделю с 8 по 14 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Как оценивается адекватность водителей в такси
Авто
Как оценивается адекватность водителей в такси
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
Авто
Гороскоп автомобилистов на неделю с 1 по 7 апреля 2019 года для всех знаков Зодиака
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Авто
"Семерка" BMW: стильное обновление знаменитого седана
Ближний Восток
Турция после кризиса и выборов: "ноль проблем" еще далеко

Что происходит на соседнем — турецком берегу? Турция легко вышла из прошлогоднего кризиса. Но до конца ли ликвидированы его последствия? Мнение эксперта.

Турция после кризиса и выборов: "ноль проблем" еще далеко
Туркмения вернулась в зону влияния России
Бывший СССР
Туркмения вернулась в зону влияния России
Как евреев замирить с арабами?
Ближний Восток
Как евреев замирить с арабами?
Эстония пошла к России по финскому пути?
Прибалтика
Эстония пошла к России по финскому пути?
Финляндия не хочет быть отдана во власть шариата
Евросоюз
Финляндия не хочет быть отдана во власть шариата
США работают над тем, чтобы Россия выдала Сноудена
США и Канада. Новости и аналитика
США работают над тем, чтобы Россия выдала Сноудена
Сдерживание НАТО - из Сирии в Венесуэлу
Южная Америка
Сдерживание НАТО - из Сирии в Венесуэлу
Зачем Керсти Кальюлайд едет в Москву
Прибалтика
Зачем Керсти Кальюлайд едет в Москву
О чем беседуют с Порошенко Меркель и Макрон
Новости Украины
О чем беседуют с Порошенко Меркель и Макрон
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
Южная Америка
Эквадор не выдал, а выгодно продал Ассанжа
О проекте Обратная связь Реклама Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор
Антиопечатка

Copyright © 1999-2019, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ