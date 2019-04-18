Радулов забросил шайбу и помог "Далласу" сравнять счет в серии с "Нэшвиллом". Видео

"Даллас" победил "Нэшвилл" в четвертом матче серии Кубка Стэнли - 5:1. Победная шайба на счету российского хоккеиста Александра Радулова.



Радулов забросил шайбу и помог "Далласу" сравнять счет в серии с "Нэшвиллом"

Радулов в четырех матчах плей-офф забросил 2 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Победа позволила "Далласу" сравнять счет в серии - 2-2. Следующая игра пройдет на площадке "Нэшвилла", после чего команды вернутся в Даллас.

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"Колорадо" в овертайме обыграл "Калгари" (3:2) и увеличил преимущество в серии - 3-1. "Бостон" победил "Торонто" (6:4), в этой серии равенство - 2-2.

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Ранее первыми участниками второго раунда стали "Коламбус" и "Алендерс", которые со счетом 4-0 победили "Тампу" и "Питтсбург", соответственно.