Радулов забросил шайбу и помог "Далласу" сравнять счет в серии с "Нэшвиллом". Видео

"Даллас" победил "Нэшвилл" в четвертом матче серии Кубка Стэнли - 5:1. Победная шайба на счету российского хоккеиста Александра Радулова.
Радулов в четырех матчах плей-офф забросил 2 шайбы и сделал 1 результативную передачу. Победа позволила "Далласу" сравнять счет в серии - 2-2. Следующая игра пройдет на площадке "Нэшвилла", после чего команды вернутся в Даллас.
Хоккеист Малкин подтвердил свое участие в чемпионате мира
"Колорадо" в овертайме обыграл "Калгари" (3:2) и увеличил преимущество в серии - 3-1. "Бостон" победил "Торонто" (6:4), в этой серии равенство - 2-2.
Хоккеист Кучеров прокомментировал провал "Тампы" в Кубке Стэнли
Ранее первыми участниками второго раунда стали "Коламбус" и "Алендерс", которые со счетом 4-0 победили "Тампу" и "Питтсбург", соответственно.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
При варикозном расширении вен человек, как правило, обречен либо на ношение компрессионного трикотажа, либо на операцию по удалению и шунтированию поврежденных участков сосудов. Между тем существуют более мягкие способы предупреждения и лечения варикоза. О них "Правде.Ру" рассказал фитолог Андрей Заломленков.
Что происходит на соседнем — турецком берегу? Турция легко вышла из прошлогоднего кризиса. Но до конца ли ликвидированы его последствия? Мнение эксперта.