"Манчестер Сити" - "Тоттенхэм" - 4:3. Видеообзор невероятного матча Лиги чемпионов

"Манчестер Сити" и "Тоттенхэм" провели матч, который точно войдет в хит-парад лучших игр Лиги чемпионов этого сезона. "Горожане" обыграли "шпор", но вылетели не смогли выйти в полуфинал турнира.
"Сити" после поражения в первом матче со счетом 0:1 находился в таком положении, что команде необходимо было обязательно забить быстрый гол. Со своей задачей хозяева справились - на 4-й минуте Рахим Стерлинг отправил мяч в ворот Уго Льориса.
Но затем герой первой встречи Сон Хын Мин перевернул все с ног на голову. За три минуты кореец забил два гола красивыми ударами, и "Сити" уже нужно было забивать три мяча.
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Но и с этой задачей "горожане" справились! К середине первого тайма Бернанрду Силва и Рахим Стерлинг сделали счет 3:2 в пользу своей команды, а на 59-й минуте Серхио Агуэро забил еще один мяч.
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Решающий эпизод произошел на 73-й минуте игры. Киран Триппьер сделал подачу с углового, а Фернандо Льоренте нижней частью туловища отправил мяч в ворота - 4:3. "Тоттенхэм" прошел дальше за счет большего количества голов, забитых на выезде.
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"Шпоры" в полуфинале сыграют с еще одной сенсацией турнира "Аяксом". В другой паре встретятся "Ливерпуль" и "Барселона". Первые матчи состоятся 30 апреля и 1 мая, ответные - 7 и 8 мая.
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