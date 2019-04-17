"Спартак" вернул в состав футболиста Гулиева, который избил американца

"Спартак" допустил к занятиям в общей группе полузащитника Аяза Гулиева, сообщает канал sport_inside в Телеграме. Футболист готовится к матчу 24-го тура чемпионата России против "Енисея". С большой долей вероятности он выйдет на поле в этой игре.



Футболиста Гулиева сурово наказали за избиение американца / Новости от 12.04.2019 15:40

Гулиев 11 апреля стал участником дорожного конфликта. Он на своем автомобиле наехал на гражданина США Майкла Коула, после чего вышел из автомобиля и побил пострадавшего. У американца оказался сломанным нос.

Потерпевший отказался от госпитализации, а в полиции написал заявление, что не имеет претензий к футболисту. По сведениям СМИ, Гулиев заплатил пострадавшему 155 тысяч рублей.

СМИ: футболист Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу

"Спартак" после этого выступил с обращением, в котором обещал строго наказать игрока. Предыдущую игру с "Ростовом" (1:2) Гулиев пропустил, так как занимался с дублем команды.