"Спартак" вернул в состав футболиста Гулиева, который избил американца

"Спартак" допустил к занятиям в общей группе полузащитника Аяза Гулиева, сообщает канал sport_inside в Телеграме. Футболист готовится к матчу 24-го тура чемпионата России против "Енисея". С большой долей вероятности он выйдет на поле в этой игре.
Гулиев 11 апреля стал участником дорожного конфликта. Он на своем автомобиле наехал на гражданина США Майкла Коула, после чего вышел из автомобиля и побил пострадавшего. У американца оказался сломанным нос.
Потерпевший отказался от госпитализации, а в полиции написал заявление, что не имеет претензий к футболисту. По сведениям СМИ, Гулиев заплатил пострадавшему 155 тысяч рублей.
СМИ: футболист Гулиев заплатил 155 тысяч рублей избитому американцу
"Спартак" после этого выступил с обращением, в котором обещал строго наказать игрока. Предыдущую игру с "Ростовом" (1:2) Гулиев пропустил, так как занимался с дублем команды.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Что происходит на соседнем — турецком берегу? Турция легко вышла из прошлогоднего кризиса. Но до конца ли ликвидированы его последствия? Мнение эксперта.