Гайсин в суде рассказал, как его ударил Мамаев

Генеральный директор НАМИ рассказал в суде о конфликте с футболистами Александром Кокориным и Павлом Мамаевым. Пресненский суд продолжает рассмотрение дело спортсменов.
По словам Гайсина, он пришел в кафе в разгар конфликта с Денисом Паком и пытался успокоить компанию футболистов. В этот момент к Гайсину подошел Александр Протасовицкий, схватил за шею, а Павел Мамаев нанес удар ладонью по лицу. Также бил Гайсина и Кирилл Кокорин, брат футболиста Александра Кокорина.
Футболист Кокорин извинился перед чиновником Паком в зале суда
Гайсин утверждает, что никакой агрессии в сторону компании не проявлял и не понимает, почему подсудимые набросились на него. В результате атаки у Гайсина была разбита губа и повреждены мягкие ткани.
Чиновник Пак заявил, что компания футболиста Кокорина хотела его убить
После того, как компания покинула кафе, Гайсин вместе с Паком отправились в полицию и написали заявление. Исковых требований гендиректор НАМИ не назвал и оставил наказание для футболистов на усмотрение суда.
Мамаев во время заседания суда сослался на слова Путина
Братья Кокорины, Мамаев и Пртасовицкий находятся под арестом с октября. Ранее суд продлил меру пресечения до 25 сентября.
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