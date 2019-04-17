Жене Кокорина не дали показать футболисту фотографию сына

Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, во время заседания Пресненского суда Москвы пыталась показать мужу фотографию сына на телефоне. Приставы не дали девушке это сделать.



Как на федеральных каналах обсуждают скандал с Мамаевым и Кокориным / Новости от 11.10.2018 18:13

Валитова встала со своего места и пыталась подойти к клетке. Работники суда остановили девушку. После этого она расплакалась.

Футболист Кокорин извинился перед чиновником Паком в зале суда

У семейно пары ребенок появился в 2017 году. Валитова, которая ранее занималась карьерой певицы, после знакомства с Кокориным ушла со сцены и занялась сыном.

Чиновник Пак заявил, что компания футболиста Кокорина хотела его убить

В Пресненском суде Москвы идет рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые 8 октября приняли участие в двух драках. В результате их действий пострадали Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин.