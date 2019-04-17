Дарья Валитова, жена футболиста Александра Кокорина, во время заседания Пресненского суда Москвы пыталась показать мужу фотографию сына на телефоне. Приставы не дали девушке это сделать.
Валитова встала со своего места и пыталась подойти к клетке. Работники суда остановили девушку. После этого она расплакалась.
Футболист Кокорин извинился перед чиновником Паком в зале суда
У семейно пары ребенок появился в 2017 году. Валитова, которая ранее занималась карьерой певицы, после знакомства с Кокориным ушла со сцены и занялась сыном.
Чиновник Пак заявил, что компания футболиста Кокорина хотела его убить
В Пресненском суде Москвы идет рассмотрение дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, которые 8 октября приняли участие в двух драках. В результате их действий пострадали Денис Пак, Виталий Соловчук и Сергей Гайсин.
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