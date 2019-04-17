Шесть спортсменов попали в рейтинг 100 самых влиятельных людей по версии Time

Журнал Time опубликовал свою версию рейтинга 100 самых влиятельных людей мира. В список вошли "титаны", "пионеры" (первое попадание в рейтинг), "иконы", "лидеры" и артисты.



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Среди 100 самых влиятельных людей оказались шесть спортсменов. В раздел "пионеры" попала теннисистка Наоми Осака. В этом году она стала первой ракеткой мира.

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В разделе "иконы" - легкоатлетка из ЮАР Кастер Семеня. Сейчас спортивные федерации и суды продолжают разбирательство, во время которого спортсменка пытается доказать, что повышенный уровень тестостерона не может помешать ей принимать участие в соревнованиях среди женщин.

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В разделе "титаны" - баскетболист "Лейкерс" Леброн Джеймс, нападающий "Ливерпуля" из Египта Мохамед Салах, футболистка Алекс Морган и гольфист Тайгер Вудс.