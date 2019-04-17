Кокорин пытался дозвониться чиновнику Паку перед тем, как явился в полицию

Футболист Александр Кокорин во время заседания Пресненского суда заявил, что хотел уладить конфликт с чиновником Денисом Паком до того, как явился в полицию. По словам спортсмена, он звонил Паку, но тот не брал трубку.
"Перед тем, как попасть к следователю, я пытался дозвониться. В телефоне есть доказательства. Когда не дозвонился, написал сообщение. Он не ответил, это все есть в телефоне", - заявил Кокорин.
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На это Пак ответил, что его телефон был выключен. По словам чиновника, 8 октября ему поступило большое количество звонков. Из-за этого Пак и выключил телефон. Также Пак не подтвердил информацию о том, что к нему приезжали родители Александра и Кирилла Кокориных с попыткой примириться.
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Денис Пак пострадал от действий Кокориных 8 октября. В результате конфликта в кафе "Кофемания" Кирилл нанес ему несколько ударов, а Александр ударил стулом. По словам чиновника, у него была челюстно-мозговая травма, что зафиксировано на освидетельствовании.
Кокорин после конфликта появился в полиции 10 октября. До этого в СМИ появилась запись его драки с Паком, а также конфликта с водителем Виталием Соловчуком у клуба "Эгоист".
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Сегодня в ходе заседания суда Кокорин принес извинения Паку и выразил надежду на то, что у них получится примириться.
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