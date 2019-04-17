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Футболист Кокорин извинился перед чиновником Паком в зале суда

Спорт

Чиновник минпромторга Денис Пак во время заседания Пресненского суда дал показания по делу футболистов Кокорина и Мамаева. Подсудимые получили возможность задать свои вопросы потерпевшему.


Братья Кокорины извинились перед Денисом Паком и раскаялись в содеянном / Новости от 16.10.2018 21:49

Вместо вопроса Александр Кокорин извинился перед Паком. Также он заявил, что готов возместить моральный и материальный ущерб. 

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"Если есть возможность, я хотел бы примириться. Конфликт неприятный, но прошло много времени. Я уверен, что мы поймем друг друга", - заявил Александр.

Кокорин-старший нанес Паку удар стулом по голове. Слово также взял младший брат футболиста Кирилл Кокорин, который наносил удары Паку во время конфликта.

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"Я тоже хотел бы извиниться за поведение. Возможно, можно было отреагировать на ваше оскорбление по-другому", - заявил Кирилл.

Ранее свидетели со стороны защиты заявили, что Пак перед конфликтом назвал футболистов нецензурным словом. Сам чиновник утверждает, что сделал корректное замечание компании, которая вела себя вызывающе, а в ответ на это услышал оскорбления.

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Сегодня шестой день заседания суда. Ранее были допрошены 12 человек - свидетели и потерпевший Виталий Соловчук. 

 

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Темы суд сизо арест футбол Денис Пак Александр Кокорин
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