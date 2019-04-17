Чиновник Пак заявил, что компания футболиста Кокорина хотела его убить

Чиновник минпромторга Денис Пак во время дачи показаний в Пресненском суде по делу футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева заявил, что во время конфликта слышал угрозы в свой адрес. По его словам, кто-то из компании крикнул, что убьет Пака.
Сегодня проходит шестой день рассмотрения дела Кокорина и Мамаева. Ранее Мосгорсуд отклонил апелляцию футболистов на арест до 25 сентября.
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"Я видел, что Александр целился мне в голову. Он хотел нанести вред моей жизни. Я оценил угрозу как реальную. Кто-то из компании крикнул, что "мы тебя убьем". Кричали, что мне повезло, что я вообще остался жив", - заявил Пак во время дачи показаний в Пресненском суде Москвы.
Ранее "Правда.Ру" рассказывала о том, какие показания Денис Пак дал во время заседания суда. По словам чиновника, Кокорин намерено ударил его стулом по голове. После конфликта Пак обратился в больницу, где ему был поставлен диагноз "черепно-мозговая травма" и скол передних зубов.
Мамаев во время заседания суда сослался на слова Путина
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