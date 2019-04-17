Хоккеист Малкин подтвердил свое участие в чемпионате мира

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что с радостью примет приглашение в сборную России на чемпионат мира-2019. Сегодня россиянин завершил свои выступления в Кубке Стэнли, "Пингвинз" в первом раунде уступили "Айлендерс" со счетом 0-4.
Малкин в интервью "Матч ТВ" сообщил, что травму у него нет и поиграть в хоккей в этом сезоне еще хочется. Также он отметил, что давно не играл за сборную и будет ждать звонка из России.
"Тампа" и "Питтсбург" бесславно завершили сезон. Кучеров и Малкин едут на чемпионат мира?
Сегодня утром стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) направила приглашение Евгению Малкину, а также хоккеистам "Тампы-Бэй" Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву и Андрею Василевскому, которые также завершили свои выступления в Кубке Стэнли.
Хоккеист Панарин рассмеялся Кучерову в лицо. Тот "угрожал ему расправой"
Сборная России начнет свои выступления на чемпионате мира 10 мая. Команда сыграет в группе А, где проведет семь матчей.
Встройте Спорт от Правды.Ру в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте Спорт от Правды.Ру в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах в ВКонтакте, Фейсбуке, Одноклассниках...
Эстонские политики давно пребывают в растерянности. Ведь в Таллине уже почти год нет американского посла США. Может быть, поэтому до эстонского президента Керсти Кальюлайд дошло, что можно и даже нужно срочно нанести визит в Москву? Ведь европейские дотации скоро прекратятся, а развитие Эстонии без сотрудничества с Россией попросту невозможно.
Россияне уважают Сталина, потому что "на нищем, гнилом сегодняшнем фоне воспринимают его как фигуру мирового масштаба, как отца", считает историк Юрий Щетинов.
Зарплата служителей Русской православной церкви в несколько раз выше заработков государственных служащих.
Москва приняла политическое решение, возобновив закупки газа из Туркмении. Для Путина страны СНГ - это зона его ответственности, считает эксперт Игорь Юшков.