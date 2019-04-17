Хоккеист Малкин подтвердил свое участие в чемпионате мира

Хоккеист "Питтсбурга" Евгений Малкин заявил, что с радостью примет приглашение в сборную России на чемпионат мира-2019. Сегодня россиянин завершил свои выступления в Кубке Стэнли, "Пингвинз" в первом раунде уступили "Айлендерс" со счетом 0-4.



Видео: Малкин жестко подрался на льду во время матча...

Малкин в интервью "Матч ТВ" сообщил, что травму у него нет и поиграть в хоккей в этом сезоне еще хочется. Также он отметил, что давно не играл за сборную и будет ждать звонка из России.

"Тампа" и "Питтсбург" бесславно завершили сезон. Кучеров и Малкин едут на чемпионат мира?

Сегодня утром стало известно, что Федерация хоккея России (ФХР) направила приглашение Евгению Малкину, а также хоккеистам "Тампы-Бэй" Никите Кучерову, Михаилу Сергачеву и Андрею Василевскому, которые также завершили свои выступления в Кубке Стэнли.

Хоккеист Панарин рассмеялся Кучерову в лицо. Тот "угрожал ему расправой"

Сборная России начнет свои выступления на чемпионате мира 10 мая. Команда сыграет в группе А, где проведет семь матчей.