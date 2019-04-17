На матч чемпионата России "Краснодар" - "Зенит" проданы все билеты

Футбольный клуб "Краснодар" сообщил, что на матч 24-го тура чемпионата России против "Зенита" проданы все билеты. Стадион "Краснодар Арена" вмещает 35 074 зрителя.



«Зенит» и «Краснодар» одержали победы в матчах Лиги Европы / Новости от 29.11.2018 23:12

Матч "Краснодар" - "Зенит" состоится 20 апреля. Начало игры намечено на 21.00 по московскому времени.

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"Зенит" и "Краснодар" находятся в лидирующей группе РПЛ. Питерцы занимают первое место с 48-ю очками. Краснодарцы отстают на шесть очков и идут на третьем месте.

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"Краснодар" в последних трех матча набрал 7 очков. "Зенит" имеет серию из шести матчей без поражений.