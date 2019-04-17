Денис Пак рассказал, как его избили братья Кокорины

Чиновник минпромторга Денис Пак, пострадавший от действий футболиста Александра Кокорина и его брата Кирилла, дал показания в Пресненском суде. Потерпевший рассказал о том, как он был избит в кофе "Кофемания" 8 октября 2018 года.



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По сведениям Пака, он пришел в кафе рано утром, чтобы встретиться с коллегами по работе. В этот момент он увидел компанию, в которой находились футболисты. Пак вначале никак не отреагировал на сидевших рядом молодых людей и девушек, несмотря на то, что компания вела себя вызывающе.

Затем Пак попросил официантов пересадить его за другой стол, но этого не было сделано. Он увидел, как к Кокорину на колени присела девушка, а затем положила ему на колени голову. По словам Пака, это выглядело неприятно и на этот эпизод обратили внимание другие посетители.

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Пак открыл ноутбук и решил поработать, после чего услышал выкрики "про гангам стайл". Затем он понял, что эти слова были обращены к нему и спросил у компании, так ли это на самом деле. По словам Пака, он сделал футболистам замечание и в корректной форме указал, что компания ведет себя по-хамски.

К Паку подошли Кирилл и Александр Кокорин, которые начали нецензурно выражаться. Александр взял стул и нанес удар в область головы. Пак подставил руку, поэтому удар пришелся и в эту область тела. Затем удары начал наносить Кирилл. Посетители кафе пытались успокоить конфликт, но в адрес Пака доносились угрозы и нецензурная брань.

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По словам Пака, его называли китайцем и говорили, что он "должен ехать в Китай и делать там свои замечания". Пак заявил, что Александр Кокорин пытался нанести ему тяжелый вред.

Затем пришел гендиректор НАМИ Сергей Гайсин. Он пытался успокоить футболистов и их друзей. В ответ получил несколько ударов от футболиста Павла Мамаева. Еще один подсудимый, Александр Протасовицкий, применил к Гайсину удушающий прием.

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Когда конфликт был погашен и компания удалилась из кафе, Пак проследовал в Пресненское отделение полиции, где написал заявление. После этого он обратился в больницу, где Паку поставили диагноз закрытая черепно-мозговая травма и повреждение передних зубов.

Напомним, братья Кокорины, Мамаев и Протасовицкий находятся под арестом с 8 октября 2018 года. Ранее суд продлил арест подсудимых до 25 сентября. Сегодня Мосгорсуд отклонил апелляцию защиты футболистов.