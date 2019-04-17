Туктамышева больше не будет исполнять номер с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в последний раз исполнила номер на песню Бритни Спирс Toxic. Эту программу россиянка показала на командном чемпионате мира в Фукуоке, где завоевала бронзу вместе со сборной России.



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"Empress Airlines отлетали свой последний рейс в этом сезоне", - написала Туктамышева в Instagram.

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Туктамышева впервые показала свой знаменитый номер в прошлом году на "Гран-при Канады". Во время проката она сняла верхнюю часть одежды, что вызвало неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.

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