Туктамышева больше не будет исполнять номер с раздеванием

Российская фигуристка Елизавета Туктамышева заявила, что в последний раз исполнила номер на песню Бритни Спирс Toxic. Эту программу россиянка показала на командном чемпионате мира в Фукуоке, где завоевала бронзу вместе со сборной России.
"Empress Airlines отлетали свой последний рейс в этом сезоне", - написала Туктамышева в Instagram.
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Туктамышева впервые показала свой знаменитый номер в прошлом году на "Гран-при Канады". Во время проката она сняла верхнюю часть одежды, что вызвало неоднозначную реакцию в мире фигурного катания.
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